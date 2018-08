Subvencions

Potser em repeteixo i, si així ho troben, ja em perdonaran, benvolguts lectors; però és que de manera continuada van sorgint les informacions que no fan sinó recordar el que per a mi ha estat un error majúscul, potser el principal símptoma de la manca d'ambició que està patint la societat figuerenca per seguir mantenint el lideratge que en altres temps havia ostentat: la pèrdua del Festival Internacional del Circ i el corresponent museu. Llegeixo a la premsa que l'ajuntament figuerenc destinarà pel període 2018-2020 (no sé si son dos o tres anys), la quantitat de 171.000 euros com a subvenció municipal pel manteniment del funcionament del museu del Joguet, el que representa el 46%, quasi bé la meitat, de les seves despeses. És a dir, el museu del Joguet és absolutament deficitari i vull imaginar-me que la corporació té establert algun tipus de control que asseguri que no es pot millorar la seva eficàcia econòmica d'explotació.

Dic això perquè els contraris als projectes museístics circenses basaven la seva oposició no solament en la inseguretat, segons ells, del rendiment econòmic de l'activitat (què fem, tanquem el museu del Joguet? I el de l'Empordà, com tenim els seus comptes?) sinó també en el cost d'implantació per a les arques municipals, sense recordar, saber o voler informar-se que la creació d'aquest darrer va costar, parlem de principis dels anys noranta (fa més de vint anys) dos milions d'euros per l'expropiació de l'edifici i un altre milió més per a la seva adequació.

Què passa a Figueres, li falta empenta, li falten passió, anhels, aspiracions, apetits, esperances, desitjos, ardors? Ara no podem gastar per fer promoció de la ciutat, per mantenir-la capdavantera, menys inclús del que vam invertir fa vint-i-cinc anys? I ens lamentem per la pèrdua del museu del Cinema que sí està representant una sagnia a les arques municipals gironines?

Que les donacions o prestacions culturals encara que sigui a través de fundacions es poden transformar en un modus vivendi pels seus promotors? Doncs vagin repassant les constituïdes, subvencions festivaleres incloses, aquí a prop en tenim unes quantes i també exemples de compres de fons artístics amb, pel que es diu, investigació judicial inclosa i, com deia aquell famós spot publicitari de fa uns anys, si troben quelcom millor, comprin.