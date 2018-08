Detinguts dos homes per vendre droga en un pis de Llançà

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous dos homes de 30 i 41 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Llança, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. La policia havia tingut coneixement que en un pis de l'avinguda Mestral del municipi, suposadament, hi havia un punt de compravenda de drogues. Els agents van constatar aquesta informació en comprovar que hi havia visites contínues de persones alienes a l'habitatge, de dia i de nit, i per estones molt curtes. Aquest dijous, van organitzar un escorcoll durant el qual, un dels investigats va ser captat traient el braç per la finestra lateral per llençar diversos objectes als patis dels pisos inferiors. La intervenció dels agents va permetre decomissar substàncies per valor de més de 10.000 euros.

Dins el pis, els agents van poder detenir els dos homes i van intervenir una premsa hidràulica, dues bàscules de precisió, dues bossetes de pastilles d'èxtasi en forma d'estrelles, múltiples paperines de cocaïna amb un pes de 148 grams, una pastilla d'haixix de 49 grams, substàncies de tall, estris, set telèfons mòbils i 19.000 euros en efectiu.

Els detinguts, amb antecedents policials, van passar divendres a disposició judicial i se'n va decretar l'ingrés a presó.