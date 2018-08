Un incendi crema al Coll del Pení, a Roses

Els Bombers treballen en l'extinció d'un foc a la zona del Coll de Pení de Roses que e s'ha declarat a les 17:41 hores d'aquesta tarda. 25 unitats terrestres i 12 aèries treballen en aquests moments per apagar el foc. A la zona també hi treballen 3 dotacions de l'ADF i 6 dels Serveis de Coordinació de les ADF.



A conseqüència del foc, els serveis d'emergència han tallat la carretera GI-614 que va de Roses a Cadaqués. També s'han tallat els accessos a les zones de Canyelles, Almadrava, Cala Joncols i Cala Montjoi i, segons informa Mossos, com a mesura preventiva, s'ha demanat el confinament de les urbanitzacions de Puig Rom i Mas Fumats, a Roses.



El dispositiu d'extinció inclou membres dels Bombers, ADF, Policia Local i Mossos així com una ambulància del SEM, de manera preventiva.



A conseqüència del foc, la companyia Sarfa s'ha vist obligada a suspendre les línies L3 i L2 que discorren entre Roses i Cadaqués.