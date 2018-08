Un incendi al Coll del Pení obliga a confinar els veïns de dues urbanitzacions

Els serveis d'emergència treballen en l'extinció d'un foc a la zona del Coll de Pení de Roses que s'ha declarat a les 16:41 hores d'aquesta tarda. 40 unitats terrestres i 16 aèries dels Bombers de la Generalitat treballen en aquests moments per apagar el foc que, segons han informat Bombers, (19.25 h) ja està estabilitzat. A la zona també hi treballen 3 dotacions de l'ADF i 6 dels Serveis de Coordinació de les ADF.



Segons informen els Bombers en un comunicat, l'incendi té quatre focus simultanis, dos dels quals estan més actius: el primer poc després del quilòmetre 1 de la GI-620, i el segon a la cruïlla d'aquesta carretera amb la GI-614.





Varis incendis entre Roses, Cadaqués i el port de la selva pic.twitter.com/ITaX0mg3YS — AVPC ELPORTDELASELVA (@AVPCPORTSELVA) August 19, 2018

Els Agents Rurals n'investiguem les causes i treballen amb la. Han informat també que aquests quatre focus afectarien a una superfície estimada de 2,5 ha, 2 ha, 1 ha i 200 m2.A conseqüència del foc, el Servei Català de Trànsit ha informat que s'ha tallat la carreteraque va defins aproximadament les 19.40 hores.S'han tallat així mateix els accessos a les zones dei, segons informa Mossos, com a mesura preventiva, s'ha demanat el confinament dels veïns de les urbanitzacions deA conseqüència del foc, la companyia Sarfa s'ha vist obligada a suspendre les línies L3 i L2 que discorren entre Roses i Cadaqués, des de les 17:15 hores i fins a nou avís.El dispositiu d'extinció inclou membres dels Bombers, ADF, Policia Local i Mossos així com una ambulància del SEM, de manera preventiva.L'alcaldessa de Roses, Montse Mindanha explicat que l'incendi es troba, però que s'han activat diferents "mesures preventives" per evitar "l'accés a zones que poden ser de risc".A les xarxes socials, Mindan ha dit que el telèfon d'emergències 112 ha rebut 236 trucades alertant dels focs.En declaracions al canal 3/24, Mindan ha assenyalat que moltes persones de motu propi han decidit abandonar les platges en les quals es trobaven aquesta tarda quan han vist el fum de l'incendi, mentre els Bombers, com a mesura preventiva, han demanat el confinament de les urbanitzacions de Puig Rom i Mas Fumats.L'alcaldessa ha dit que bufa poc vent de tramuntana, a uns trenta quilòmetres/hora, "fet que és una bona notícia, igual que quedin moltes hores de llum"."Espero que no ens equivoquem i que poguem ser optimistes, encara que amb la tramuntana mai se sap", ha assenyalat.També ha asseverat que la zona és de matolls i que encara no es coneixen les causes del foc. No obstant això, "per experiència, molta calor, més tramuntana, més algun malvat, foc. Espero que no sigui així i que m'equivoqui", ha dit.