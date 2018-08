Un accident a l'AP-7 al seu pas per Bàscara ha obligat a tallar al trànsit un dels carrils en sentit França, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Arran del sinistre s'han produït dos quilòmetres de retencions entre el punt quilomètric 38 i 40. L'avís s'ha rebut pels volts d'un quart de cinc de la tarda i segons Trànsit hi ha tres vehicles implicats i es desconeix si hi ha ferits. A les cinc de la tarda s'ha reobert la circulalció.