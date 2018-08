Un gos ensinistrat busca l'origen del foc a Roses

Els Agents Rurals pentinen des de primera hora del matí els quatre focus de l'incendi que aquest diumenge va cremar una superfície de 9,57 hectàrees a la zona del Coll de Pení, en ple Parc Natural del Cap de Creus. Un gos ensinistrat per detectar hidrocarburs treballa a la zona per intentar determinar-ne l'origen i l'autoria de les flames de l'incendi a Roses.

De fet, es manté com a principal hipòtesi que el foc va ser provocat però tampoc es descarta que es pogués tractar d'una negligència. El cap de l'àrea bàsica de l'Alt Empordà del cos, Teodor Corominas, ha explicat que en aquesta zona hi ha molta activitat humana i que, per això, s'han de contemplar totes les possibilitats. Els Bombers han donat per controlat el foc aquest dilluns al matí. Cinc dotacions terrestres hi han treballat tota la nit i ho continuen fent aquest matí, així com un helicòpter, que a primera hora ha sobrevolat la zona i no ha trobat cap punt calent ni represa del foc.

Des de primera hora d'aquest dilluns diversos efectius del cos d'Agents Rurals pentinen els focus de l'incendi que aquest diumenge va calcinar prop de 10 hectàrees de terreny del Parc Natural del Cap de Creus. Ho fan amb diversos aparells però també amb un gos ensinistrat per detectar hidrocarburs al medi que haguessin provocat les flames.

I és que els investigadors treballen amb la hipòtesi que el foc va ser provocat tenint en compte que es va registrar fins a quatre focus simultanis. El cap de l'àrea bàsica de l'Alt Empordà, Teodor Corominas, però, ha volgut deixar clar que a hores d'ara no està descartada cap possibilitat. Inclosa, ha dit, la d'una "negligència" tenint en compte que es tracta d'una zona molt transitada i amb una important activitat humana.

Les tasques, per tant, han de servir per determinar com es van originar les flames i què les va provocar. Corominas ha explicat que la previsió és que durant tot el dia d'avui es treballi sobre el terreny per recopilar el màxim d'indicis possibles.

Paral·lelament, els bombers han donat per controlat el foc aquest mateix matí. Cinc dotacions terrestres hi han treballat tota la nit i ho continuen encara, així com un helicòpter, que a primera hora ha sobrevolat la zona i no ha trobat cap punt calent ni represa del foc. Els quatre focus van afectar una superfície aproximada de 3,17, 3,2, 2,6 i 0,6 hectàrees. En total, la superfície cremada és de de 9,57 hectàrees de la zona del Coll de Pení.

El foc va obligar, a més, a confinar els veïns de les urbanitzacions Mas Fumats i Puig Rom i a tallar els accessos de les zones més properes, així com la GI-614.