L'Associació Catalana de Municipis reclama un pla d'acció per combatre el «top manta»

L'Associació Catalana de Municipis (ACM) recolza les poblacions afectades pel fenomen del 'top manta' i reclama un pla d'acció entre les diferents administracions per combatre'l. El president de l'entitat, David Saldoni, s'ha reunit amb l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, per abordar la problemàtica i han exigit que s'adoptin mesures com un canvi del Codi Penal que inclogui la reiteració delictiva entre els venedors. Mindan ha assegurat que el seu municipi viu aquest mes d'agost un autèntic "allau" de manters amb prop de 400 venedors i ha admès que l'increment d'efectius policials i la vigilància privada no ha aconseguit els resultats esperats. A més, alerten que si s'afronta el problema des de tots els àmbits (inclòs el social), continuarà creixent.