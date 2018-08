Cistella acollirà diumenge la Festa de la Verema

DO Empordà

La Festa de la Verema de l´any passat es va celebrar a Cadaqués DO Empordà

El municipi de Cistella acollirà el 25 d'agost la Festa de la Verema 2018 de la DO Empordà. Els actes s'iniciaran a les 16.00h al celler Mas Vida on es colliran els raïms per a la popular premsada de la festa. Cap a les 18.30 està prevista l'arribada del raïm a la plaça Major de Cistella. A continuació tindrà lloc el pregó que enguany anirà a càrrec de Pat Bros, veïna de Cistella i coordinadora i guia d'activitats d'animació i de lleure en el medi natural.

Un cop finalitzat el pregó, se celebrarà la premsada del nou most, amb la participació de la Venerable Confraria de la Bóta de Sant Ferriol i de la Jove Confraria de Vins i Caves de l'Empordà. Després de tastar el most produït amb la premsada, tindran lloc els parlaments del president del Consell Regulador de la DO Empordà, Xavier Albertí, i de l'alcalde de Cistella, Enric Gironella. Un tast de vins de Mas Vida Celler i un concert i ballada de swing amb Smoothify posaran punt i final a la Festa de Verema 2018.



Tiberi entre vinyes

Els actes de la Festa de la Verema 2018 es completaran l'endemà diumenge 26 d'agost amb un 'Tiberi entre vinyes' que inclou la visita al celler Mas Vida i una arrossada popular amb un preu de 30 euros pels adults i 10 euros pels nens amb reserva prèvia.

En finalitzar el dinar se celebrarà una taula rodona titulada 'Projectes singulars de l'Empordà' que analitzarà la riquesa de la diversitat de l'Empordà i alguns dels projectes singulars de la zona. La proposta s'iniciarà amb una breu contextualització històrica sobre la viticultura a les Garrotxes d'Empordà a càrrec del periodista i estudiós historicista Manel Alaió.

A l'acte hi participaran la comunicadora Patrícia de Golfredichs (Vilateral, Un dia un vi), el tècnic Francesc Font (Agroassessor) i els elaboradors de vi Jordi Esteve (Rim - Rabós d'Empordà), Salvador Batlle (Còsmic - Agullana), Bonfill Arché (Arché Pagès - Campmany), Miguel Coronado (Clos d'Agon - Calonge) i Adriana Fernández (Mas Vida - Cistella). La tècnica de la DO Empordà, Alícia Juher, serà l'encarregada de moderar l'activitat.