El PP de Figueres critica la pèrdua d'aparcament a la plaça de l'Escorxador

Les obres de reurbanització que l'Ajuntament de Figueres preveu executar a la plaça de l'Escorxador comportaran l'eliminació de les places d'aparcament de zona blava actualment existents. En són una trentena i l'espai es convertirà en un passeig per a vianants. Però des del PP de Figueres es veu amb preocupació l'eliminació de les 35 places d'estacionament.

«No podem perdre cap més aparcament», diu la regidora i portaveu dels populars a l'Ajuntament de Figueres, Maria Àngels Olmedo. L'edil sí que ha defensat les obres de millora a la zona «però sempre respectant l'estacionament». Segons Olmedo, veïns i comerciants també veuen amb preocupació l'eliminació de les places.

La regidora considera, a més, que les obres no s'haurien d'executar fins que hagin finalitzat les de la plaça Terradelles, a pocs metres de distància. «La ciutat està empantanegada», ha sentenciat, en referència a les simultànies que s'estan executant a la ciutat.

Divendres passat, l'Ajuntament va convocar una reunió informativa sobre aquests treballs i, segons la regidora popular, els veïns en van sortir descontents.

«A la reunió només hi va assistir el cap de Serveis Urbans però no hi havia cap reprsentant de l'equip de govern. El tècnic no pot donar resposta política», insiteix Olmedo.

A més, la regidora també ha criticat que no s'informés l'oposició «de la reunió, ni de l'inici de les obres i la seva durada».

Els treballs s'emmarquen en el projecte per crear una nova porta d'accés per al vianant des de la plaça El·líptica fins al centre històric, generant un itinerari que condueixi fins al nucli de Figueres.