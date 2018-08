Roses reclama un canvi legislatiu per lluitar contra el top manta

La contractació de vigilància privada no ha aconseguit frenar el top manta a Roses i l'Ajuntament afronta la problemàtica amb impotència, ja que ha vist com aquest agost es doblaven els manters al municipi (xifrats en gairebé 400). El consistori ha sumat esforços amb l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i junts reclamen un pla d'acció que englobi diferents àmbits i administracions, així com un calendari d'execució.

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, i el president de l'ACM, David Saldoni, es van reunir aquest dilluns per tractar la problemàtica del municipi. Ambdós van llançar un crit d'alerta davant la situació que ha patit el municipi aquest estiu i van reclamar un canvi legislatiu en el Codi Penal per combatre el top manta. La mesura proposada passaria per incloure la reiteració delictiva entre els manters, actualment tipificat com a falta.

Aquest juliol es va celebrar una reunió –liderada pel Síndic de Greuges– per tal d'avaluar el desmesurat creixement del top manta arreu de Catalunya i, tant Mindan com Saldoni coincideixen en la necessitat de convocar una nova trobada interinstitucional per elaborar un pla d'actuació per a tots els municipis afectats. I és que la problemàtica no és exclusiva de Roses, sinó que es viu en d'altres municipis catalans com Barcelona o Cambrils.

L'Ajuntament de Roses s'ha reunit amb el col·lectiu de manters però no s'ha trobat cap solució compartida. Segons ha explicat l'alcaldessa de Roses, un grup de manters van sol·licitar a principis de juliol una reunió amb el govern municipal.

El motiu era l'increment de presència policial «perquè els estàvem molestant molt aquest any», diu Mindan. D'aquella trobada en va sortir la proposta dels venedors de fer un mercat nocturn, però per al govern «és un pedaç, no la solució».

L'increment de manters, que a l'agost s'ha doblat, preocupa el govern municipal, que alerta de l'augment: «hem perdut tota proporcionalitat, cada vegada són més i es veuen potents». Tot i que no s'han produït incidents greus, la tensió hi és present i el municipi es troba «a la corda fluixa», diu Montse Mindan.



El comprador, lliure de multa

L'alcaldessa també ha explicat que s'havien plantejat multar els compradors del top manta, una mesura que s'ha acabat descartant per l'elevat esforç policial que requeriria.

A la dificultat per enxampar el client en l'instant de la compra s'hi suma el tràmit de la identificació (que en negar-s'hi comportaria el trasllat a dependències policials i l'obertura d'expedients). A més, tampoc creu que afavorís la imatge turística del municipi.

Roses viu amb impotència la ineficàcia de les mesures adoptades fins ara. Aquest estiu estrenava sis vigilants privats i incrementava amb deu agents el cos de la Policia Local.

A més, el suport judicial tampoc és el desitjat. Segons l'alcaldessa, tenen coneixement de diversos locals on es guarda material falsificat però se'ls ha denegat l'ordre de registre. «Moltes de les vegades el material arriba sense falsificar i és en algunt altre punt de Catalunya on s'estampa la marca», diu Mindan.



Actuacions globals

«El problema escapa les capacitats dels muncipis», ha insistit Saldoni. És per això que consideren que la solució va més enllà de les actuacions policials i les mesures dels ajuntaments.

Defensa que la situació requereix d'actuacions transversals que impliquin polítiques d'estrangeria per evitar la situació irregular d'immigrants, polítiques socials per fomentar-ne la inclusió i una política de comerç i penal que aturi les falsificacions. I és que l'erradicació de la problemàtica del top manta passa per desarticular les màfies.