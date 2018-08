La Vajol consolida la Trobada d'Acordionistes

La Vajol va celebrar diumenge passat la tercera Trobada d'Acordionistes, en el marc de les activitats d'estiu que organitzen l'Ajuntament de la població juntament amb la societat La Camèlia.

La trobada, que va començar d'una manera informal el 2016, s'ha anat consolidant com una de les activitats més esperades per la població i els aficionats a la música d'acordió. Enguany, han estat sis els acordionistes que hi han participat: Jordi Comasolivas ?que també va oficiar com a mestre de cerimònies?, Miquel Gómez, Maria Ángels Boix, Fidel Membrive, Jordi Bruguera i el maçanetenc Pere Oliva, amb dos acordions diatònics i quatre de cromàtics, que van oferir un repertori basat en la cançó tradicional i l'havanera. També es van incloure peces musicals d'origen anglosaxó, combinat amb una selecció de poemes.