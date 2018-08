L'incendi d'un quadre elèctric al Culubret de Figueres deixa sense llum uns 200 abonats

Els operaris d´Endesa encara treballen a la zona per substituir el transformador malmès

Els operaris d´Endesa encara treballen a la zona per substituir el transformador malmès Anna Font

Un incendi en un quadre elèctric al barri del Culubret de Figueres ha deixat sense llum uns 200 abonats des d'aquest dimarts a les onze de la nit. L'aparell, situal al carrer Marià Fortuny es va cremar pels volts de les onze de la nit i, segons ha informat l'Ajuntament, també es va produir una deflagració en un quadre elèctric d'un habitatge al carrer Ramon Reig. Endesa treballa des d'ahir per reparar l'averia, que atribueix al frau en el consum elèctric habitual a la zona i que en els darrers dies ha provocat diversos talls puntuals.

Diversos agents de la Guàrdia Urbana donen suport als tècnics de la companyia i la previsió és que el subministrament es pugui recuperar en les properes hores. Els talls elèctrics en aquest barri són habituals però molt especialment durant els mesos d'hivern. L'Ajuntament va anunciar el passat mes de març que faria una auditoria –de la qual encara no es coneixen els resultats- per saber l'estat de les línies perquè considera que la problemàtica no només pot atribuir-se al cultiu de marihuana.

Uns 200 abonats del Culubret de Figueres no tenen llum des d'aquest dimarts a les onze de la nit. L'incendi d'un quadre elèctric de baixa tensió ha deixat el barri a les fosques durant gairebé dotze hores, tot i que no ha provocat ferits. Endesa treballa per restablir el servei i espera que l'averia es pugui resoldre en les properes hores. Fonts de la companyia atribueixen la incidència al frau elèctric que es produeix habitualment al barri.

De fet, en les darreres setmanes s'han produït diversos talls puntuals i el passat mes de març l'equip de govern va anunciar que encarregava una auditori per saber l'estat real de les línies davant dels problemes constants de subministrament al barri. L'alcaldessa, Marta Felip, considera que no tot pot atribuir-se al cultiu de marihuana. De moment, però, els resultats de l'estudi no s'han donat a conèixer.