Tractorada al Puig de les Basses per reclamar l'alliberament dels polítics

El sindicat Unió de Pagesos ha convocat aquest matí una tractorada davant del centre penitenciari Puig de les Basses, a Figueres, per reclamar "la llibertat dels presos i preses polítics catalans i en solidaritat amb l´Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC)", entitat creada pels familiars dels presos. Amb aquest acte de protesta, el sindicat denuncia "la vulneració dels drets civils per part de l´Estat espanyol, així com l´atac a les llibertats d´expressió, reunió i manifestació".



Els tractors han sortit des de diversos punts de les comarques gironines i es preveu l'arribada i concentració davant la presó pels volts de les 12 del migdia.





Ja hi som . Esperem tractors pic.twitter.com/N3FwOHM1ZS — REPÚBLICA JA (@AfectatsB) 22 de agosto de 2018

Tractorada de la columna Baix Empordà fins a la presó on tenen segrestada la @dolorsbassac, al seu pas per Viladamat. Sense la pagesia no hi ha revolució. Guanyarem! pic.twitter.com/mLO3uV5uJN — Robert Sabater Costa (@Robertviladamat) 22 de agosto de 2018

Aquesta es la nostre força som incansables , carretera d olot tractors i cants .#UsVolemACasa pic.twitter.com/QEZjGdqHAx — ??Anna M Guirado (@guirado_anna) 22 de agosto de 2018

A la concentració de tractors davant la presó de Puig de les Basses està previst que hi assisteixide Treball Dolors Bassa, empresonada en aquest centre, a més dels sindicalistes d´Unió de Pagesos.