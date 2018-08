Crema totalment una nau del polígon de Cabanes

Aquesta matinada ha cremat totalment una nau del polígon de l'Aigüeta de Cabanes.



Els Bombers hi han treballat amb 11 dotacions però la coberta, s'ha col·lapsat per l'incendi i ha acabat totalment destrossada.



La nau feia funció de magatzem d'una empresa dedicada a l'apicultura i el tractament de cera.



El foc s'ha iniciat pels volts de dos quarts de dotze de la nit passada i ha fet mobilitzar els Bombers cap aquest equipament industrial, ubicat al polígon de l'Aigüeta, a tocar de la carretera de Vilabertran.



Les causes del foc encara estan per determinar.





Incendi en una nau dedicada a cera i mel d'abelles del polígon l'Aigueta, terme de Cabanes. Foc encara actiu. Nau completament ensorrada. Perímetre de seguretat @bomberscat per perill d'explosions i afectació naus veïnes pic.twitter.com/i1R6gkckpf — Francesc Cruanyes (@fcesccruanyes) 22 d´agost de 2018

Les flames, segons informen des del cos d'extinció d'incendis, han afectatLa coberta la col·lapsat a causa de l'incendi.Les tasques dels Bombers també han consistit aa l'afectada.El foc ha afectat parcialment la part posterior d'una d'elles. L'incendi s'ha donat per controlat pels volts de la una de la matinada i totalment extingit a les quatre de la matinada i els Bombers ja s'han retirat.