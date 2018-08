El Culubret es queda catorze hores a les fosques per l'incendi d'un transformador

Les interrupcions en el subministrament elèctric persisteixen al barri del Culubret de Figueres. Han passat cinc mesos des que l'Ajuntament de Figueres va anunciar que havia arribat a un acord amb la companyia Endesa per engegar una operació intensiva contra el frau elèctric al barri, però el sector continua quedant-se a les fosques. El darrer incident ha deixat uns 200 abonats sense llum durant catorze hores. El tall es va produir a les onze de la nit de dimarts i no es va recuperar la llum fins la una del migdia d'ahir.

Els aparells van calcinar-se en produir-se una deflagració en un quadre elèctric de llum d'un habitatge del carrer Ramon Reig i un incendi del transformador elèctric del carrer Marià Fortuny, segons va informar l'Ajuntament de Figueres. Tots dos es troben al barri del Culubret. Es van veure afectades tant la xarxa privada com la pública. De fet, segons la companyia Endesa els dos incidents estan relacionats, i els atribueixen al frau en el consum elèctric. En els darrers dies ja s'han produït diverses interrupcions puntuals, però els veïns van recuperar la llum poc després. Ha sigut en aquesta darrera en què l'afectació ha sigut major.

Els operaris d'Endesa van treballar des de les onze de la nit en l'avaria, amb el suport de diversos agents de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, que van desplegar un dispositiu per evitar incidents durant la reparació.

Fonts de la companyia van atribuir la incidència a un curtcircuit en un quadre elèctric de baixa tensió. Inicialment es preveia que el subministrament es restablís passades cinc hores, però finalment es va haver de refer íntegrament el quadre elèctric i el transformador, que es va acabar substituint per un de nou. No va ser fins la una del migdia d'aquest dimecres quan els treballs es donaven per finalitzats i els 200 abonats recuperaven l'electricitat. Els talls de llum al Culubret són un fet habitual i la companyia assenyala el cultiu de marihuana com a causa de la sobrecàrrega que pateix la xarxa. Tot i això, des de l'Ajuntament es considera que no tot es pot atribuir a activitats fraudulentes.

El primer tinent d'alcalde, Francesc Cruanyes, va instar ahir Endesa a realitzar controls de frau i mesures policials sobre els delictes contra la salut pública. A més, fonts municipals insiteixen que la pressió hauria d'anar acompanyada de mesures judicials per entrar als habitatges. El consistori va anunciar al març que encarregaria una auditoria per conèixer l'estat de les línies. De moment se'n desconeixen els resultats.