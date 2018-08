ERC i Ksameu impulsen un projecte formatiu vinculat amb l'horta a Roses

Esquerra Republicana i l'entitat Ksameu han estudiat en les darreres setmanes la possibilitat d'impulsar formació específica per treballar l'horta figuerenca i empordanesa i lligar aquesta experiència amb l'hostaleria i el sector gastronòmic de la comarca.

El projecte ha fet un pas endavant després d'una reunió amb la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà. L'objectiu durant les properes setmanes passa per treballar en les bases de la formació per tal de presentar-la al programa Singulars de Garantia Juvenil que impulsa el Servei d'Ocupació de Catalunya i que s'adreça a joves de 16 a 29 anys que no treballen i tampoc estudien.

La proposta que utilitzaria les instal·lacions que la Fundació Sant Vicenç de Paül té a Figueres neix amb la intenció «d'oferir una formació que ara mateix és molt complicada de trobar i, d'aquesta manera, cobrir les necessitats que hi ha al mercat», expliquen des de Ksameu.