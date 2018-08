Recuperen a Roses una bicicleta d'alta gamma robada a França el 2017

Els Mossos d'Esquadra de Roses van comissar preventivament el passat 19 de juliol, a la població de Roses, una bicicleta elèctrica d´alta gamma a un ciutadà francès de 37 anys i veí de Saint-Etienne-a-Arnes (França).

Els fets es remunten al passat 19 de juliol quan una patrulla de Seguretat Ciutadana en servei de paisà, va identificar un home que portava una bicicleta elèctrica de muntanya d´alta gamma.

L´home, que residia a França, no va acreditar la seva legítima propietat ni la lícita procedència d´aquesta bicicleta, de manera que els agents, com a mesura preventiva, van comissar la bicicleta, valorada en 5.000 euros, per tal d´esbrinar la seva procedència.

Després d´una setmana del comís, ningú va presentar cap denúncia de sostracció i l´Oficina d´Atenció al Ciutadà va iniciar gestions per esbrinar la seva procedència.

Es va localitzar l´empresa de distribució de les bicicletes amb seu i representació a Tortosa, i en contacte amb el seu comercial se li van fer arribar les fotografies de la bicicleta i els números de sèrie.

En poques hores l´empresa, amb seu a Àustria, va confirmar que la bicicleta va ser venuda a una botiga especialitzada de Saint-Etienne-a-Arnes (França), a 600 quilòmetres de Roses.

Un cop es va contactar amb els responsables de la botiga, aquests van informar als mossos que al mes de març del 2017 van patir un robatori de 50 bicicletes, i la que havien recuperat n´era una d´elles.

A través de la coordinació amb la Policia Nacional Central de Sant Etienne-a-Arnes es van aconseguir totes les denúncies d´aquest robatori, i es va comprovar que la bicicleta recuperada pertanyia a un client que l´havia deixat puntualment a reparar a la botiga i li van robar també en aquest robatori.

El passat diumenge 19 d´agost el propietari de la bicicleta va viatjar fins a Roses i els mossos d´aquesta comissaria li van fer el lliurament.