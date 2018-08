Els Bombers de Figueres denuncien que han hagut de passar l'estiu en mòduls tot i que les obres del parc estan acabades

Els Bombers del parc de Figueres critiquen que han hagut de passar l'estiu en mòduls prefabricats tot i que les obres del nou equipament estan pràcticament acabades. El delegat d'UGT de prevenció de riscos laborals del departament d'Interior, Pep Cantón, assegura que els nous edificis estan enllestits però que la reforma encara no s'ha entregat i funcionen amb els comptadors d'obra. A més, diu, falta part del material. Cantón denuncia, també, que hi ha parts de l'actuació prevista que no s'han executat i que hi ha "moltes errades" en els materials utilitzats i en els acabats. El delegat d'Interior a Girona, Albert Ballesta, però, afirma que només falten les escomeses de llum i el gas, que els tràmits s'han endarrerit coincidint amb les vacances però que el trasllat es farà en les properes setmanes.

Les obres de reforma del parc de Bombers de Figueres estan pràcticament enllestides però el sindicat UGT denuncia que, malgrat això, el trasllat s'ha endarrerit i els efectius han hagut de passar l'estiu en mòduls prefabricats. El delegat sindical de prevenció de riscos laborals, Pep Cantón, afirma que la situació provoca problemes importants de convivència perquè a les instal·lacions provisionals s'hi apleguen diàriament entre 14 i 15 persones i han de fer torns per menjar. També diu que algunes estances no tenen aire condicionat i que part dels equips els han de tenir a terra perquè no hi ha prou espai.

Cantón assegura que els treballs s'havien de recepcionar a finals de juliol però que durant tot l'agost no s'hi ha treballat i que els edificis encara funcionen amb els comptadors d'obra. A més, diu que no s'han fet tots els treballs de reforma que estaven previstos inicialment i que hi ha "moltes errades". Entre elles, mals acabats, mobiliari que es mou o màquines del gimnàs que funcionen correctament.

També critiquen que no s'hagi aprofitat l'actuació per reformar la tanca exterior del recinte i que no s'hagi refet la vorera que l'envolta.

El delegat d'Interior a Girona, Albert Ballesta, assegura però que la reforma està acabada i que tot plegat s'ha endarrerit per les vacances d'estiu. Malgrat això, diu que només falten les escomeses de llum i gas i que està previst que la setmana vinent arribin les taquilles per guardar el material. Un cop això s'hagi enllestit, afegeix, es podran desmuntar els mòduls i els efectius es traslladaran a les instal·lacions reformades. Això passarà, segons Ballesta, en les properes setmanes.

Una actuació llargament reivindicada

Les obres de reforma de l'equipament es van iniciar el mes de juliol de l'any passat i han comptat amb una inversió d'1,15 MEUR. L'actuació inclou la millora de les instal·lacions de la zona de cotxeres (que estava molt deteriorada) i la creació de noves dependències. En total, l'equipament passarà dels 1.062 metres quadrats que tenia fins ara als 1.295.

La intervenció al parc ha estat llargament reivindicada. Els efectius reclamaven que es construís un equipament nou però, finalment, Interior va optar per reformar i ampliar part de les instal·lacions.