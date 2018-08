Cistella acull la Festa de la Verema de la DO Empordà

Cistella va acollir aquest dissabte l'inici de la verema de la DO Empordà. El món del vi va celebrar ahir el tret de sortida a la recollida del raïm i la premsada del nou most. Amb un to festiu, el pregó va anar a càrrec de Pat Bros, veïna de Cistella i coordinadora i guia d'activitats d'animació i de lleure en el medi natural.

Un cop finalitzat el pregó, es va celebrar el moment àlgid de la Festa de la Verema: la premsada del nou most, que va comptar amb la participació de la Venerable Confraria de la Bota de Sant Ferriol i de la Jove Confraria de Vins i Caves de l'Empordà.

La festa, organitzada pel Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà i l'Ajuntament de Cistella, va aplegar centenars de persones al poble per participar-hi. La celebració va comptar també amb la presència del president de la DO, Xavier Albertí, i de l'alcalde de Cistella, Enric Gironella.

En el marc de la Festa de la Verema, també hi va haver un tast de vins de Mas Vida Celler i un concert i ballada de swing amb Smoo-thify, que van posar punt i final a la celebració.

Dinar popular



L'acte d'ahir va ser el central de la festa, però per avui també hi ha actes previstos. La programació es complementa aquest diumenge amb un «Tiberi entre vinyes», que inclou una visita al celler Mas Vida i una arrossada popular.

Al dinar, el segueix la taula rodona «Projectes singulars de l'Empordà», que analitza la riquesa de diversitat del territori i alguns dels projectes singulars de la zona.

La Festa de la Verema de Cistella és el preludi de la Mostra del Vi que se celebrarà del 6 al 9 de setembre a Figueres, amb la participació de 20 expositors. El pregó anirà a càrrec del periodista i escriptor Jair Dominguez.