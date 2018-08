Figueres adjudica la transformació de la plaça de l'Escorxador en un passeig

L'Ajuntament de Figueres té previst començar les obres de reforma de la plaça de l'Escorxador el 3 de setembre. Els treballs tenen un termini d'execució d'un any i suposaran eliminar la zona blava de l'interior de la plaça. No està previst que afecti la circulació dels carrers propers.

La proposta comporta la recuperació de l'esplanada de davant de l'antic escorxador per al vianant, eliminant els estacionaments de zona blava. Actualment, el vianant té dificultats per a l'accessibilitat a la plaça. Les places de pagament es traslladaran al carrer Pella i Forgas i la plaça Tarradellas. Les obres comportaran la retirada de tot el mobiliari actual per procedir a una nova urbanització, creant una àmplia esplanada per passejar o portar-hi a terme activitats. Disposarà de nou arbrat, il·luminació i mobiliari. Els treballs també suposaran refer serveis com la xarxa de clavegueram o d'enllumenat.

Escorxador fins al 1970



La plaça de l'Escorxador rep el nom de l'edifici que es va construir aprofitant-ne un d'anterior de l'any 1846. El disseny és obra de l'arquitecte Josep Azemar. Va funcionar com a escorxador fins al 1970. Es va decidir enderrocar però una mobilització ciutadana ho va impedir.

Restaurat i rehabilitat parcialment a les ales de llevant, el 1988 el Departament de Cultura de la Generalitat el converteix en l'Arxiu Comarcal amb un projecte de l'arquitcte Jordi Casadevall. Una part s'adapta com a sala d'exposicions municipals. També va tenir la funció de mercat del peix municipal fins que es va decidir que, pel seu estat, s'havia de tancar. La decisió va comportar algunes queixes veïnals.

L'edifici va afrontar reformes el 2011 a la part que no ocupa l'arxiu i on actualment s'hi situa l'oficina de turisme i sales d'exposicions. S'hi preveia un centre de promoció de productes comarcals amb exposició i venda però es va acabar aparcant. La reforma de la plaça que la setmana passada es va presentar als veïns permetrà donar més visibilitat a l'edifici i connectar-lo millor amb el vianant. S'actuarà en un àmbit de 2.330 metres quadrats. Els treballs s'han adjudicat a l'empresa Excavaciones Ampurdán 2000 S.L. per un import de 263.749,75 euros.