Els Comuns reclamen al Govern que aturi la construcció de 40 cases a tocar del cap de Creus

Catalunya en Comú Podem (CatECP) ha registrat una proposta de resolució al Parlament en què insta el Govern de la Generalitat a aturar el projecte de construcció d'una urbanització a Llançà que s'anomena Roses-2, i que preveu la construcció de 40 habitatges en un terreny forestal situat entre primera línia de mar i el Parc Natural del Cap de Creus.

El diputat David Cid reclama al Govern que protegeixi aquesta zona, coneguda com a Rec d'en Feliu i que constitueix un connector biològic d'interès pel Parc perquè és de les poques zones forestals litorals que queden en aquesta àrea.

Amb aquesta iniciativa, el grup parlamentari fa seves les reivindicacions de la plataforma SOS Costa Brava i IAEDEN-Salvem l'Empordà, i continua amb l'ofensiva per protegir la costa catalana després què la setmana passada reclamés la paralització de la construcció de 260 nous habitatges i 3 hotels a la cala d'Aiguafreda de Begur. Cid va demanar la compareixença del Conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, perquè expliqui què està fent la Generalitat per protegir el litoral català de projectes urbanístics agressius com el que denuncien aquesta plataforma i Salvem Aiguafreda.



Més pendent del permès

Sobre el projecte Roses-2, el diputat recorda que la llei d'urbanisme de Catalunya no permet construir en pendents superiors al 20% de desnivell, i assenyala que "gairebé tot l'àmbit d'actuació urbanística presenta pendents superior a aquesta xifra".

A més, subratlla, el projecte afecta també el Camí de Ronda i l'àmbit està travessat per un rec, amb la qual cosa "cal estudiar amb deteniment la inundabilitat d'aquest sistema hídric". Amb l'objectiu de prevenir aquest i futurs plans de construcció sobre terrenys d'especial valor ecològic, la proposta de resolució insta també el Govern a modificar el pla director urbanístic del sistema costaner per permetre la desclassificació de sòls urbanitzables que no han estat desenvolupats.

A banda de la proposta de resolució, CatECP ha registrat una bateria de preguntes en què demana explicacions al Govern sobre els diversos aspectes del pla denunciats per SOS Costa Brava i reclama si té previst reunir-se amb la plataforma i amb Salvem l'Empordà per tal de conèixer de primera mà els resultats del seu estudi sobre les diverses agressions al litoral de la Costa Brava.