Denuncien a la Jonquera l'amo de dos gossos i un porc per tenir-los en males condicions

Agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil han denunciat el propietari d'un mas de la Jonquera (Alt Empordà) per un delicte de maltractament d'animals. Tenia dos gossos i un porc de raça vietnamita en condicions insalubres i en un estat avançat de desnutrició. Va passar el 14 d'agost quan una patrulla del cos va traslladar-se fins al lloc juntament amb la Policia Local després de tenir coneixement de la seva presència i del mal estat en què es trobaven. Els agents es van desplaçar al paratge conegut com la muntanya de la Comtessa on van trobar el mas tancat i inhabitat. Ja des de fora del recinte van constatar que els animals estaven envoltats dels seus excrements, plens de llagues i paràsits per tot el cos i en estat de desnutrició. Només tenien un recipient d'aigua verda i bruta que feia dies que no es canviava. Van necessitar dos dies per aconseguir localitzar el propietari i el 16 d'agost va acompanyar els agents durant l'entrada al recinte.

Durant la inspecció, els agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil van comprovar l'estat deplorable en què es trobaven. Un dels gossos estava lligat a una cadena i l'altre, tancat en un recinte. El porc de raça vietnamita tenia també una orella amputada.

Per tot plegat, els agents van denunciar el propietari per un delicte de maltractaments d'animals i van comissar i traslladar els gossos i el porc a centres de recuperació. Les diligències es van enviar al Jutjat en funcions de guàrdia de Figueres.