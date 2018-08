ERC de Roses proposa crear una comissió del nomenclàtor per revisar el nom dels carrers

ERC Roses ha presentat una moció pel ple municipal d'agost en la qual demana la creació d'una comissió municipal del nomenclàtor. Ja en disposen altres municipis i permet coordinar el desenvolupament de la competència de les corporacions locals en la denominació dels vials, espais i equipaments públics.

El nomenclàtor, com a conjunt de noms d'una població, constitueix una riquesa patrimonial que posa en contacte la llengua i la cultura amb el seu territori i, per tant, forma part de la història del municipi. Una història viva en què els noms de lloc estan en constant evolució. Aquest nomenclàtor, a més necessita ser revisat i actualitzat de forma sostinguda en el temps per tal de solucionar possibles disfuncions que puguin sorgir, un procediment que és bo que es realitzi de forma el màxim de consensuada possible i de manera que es corregeixin possibles mancances que es puguin detectar.

Per aquest motiu, ERC proposa que la creació d'una comissió específica per a tractar els temes que fan referència a les denominacions dels espais públics de la vila. Un òrgan que s'encarregaria, per una banda, de vetllar pel manteniment de les denominacions d'espais públics que tinguin una especial significació per la seva història, el seu arrelament social o pel manteniment de la tradició oral de la Vila.

Per l'altra, també faria la tasca de mantenir un seguiment i anàlisi de l'actual denominació del conjunt d'espais públics per tal de detectar problemes generats per la denominació d'alguns espais, com per exemple coincidències amb el nom que puguin provocar confusions recurrents, casos que en què la denominació d'un espai pugui entrar en contradicció amb els valors de tolerància, convivència, democràcia o memòria històrica o mancances d'algunes figures importants a les quals la vila no els ha dedicat cap espai públic.



"En aquest sentit, el cas més clar pot ser l'absència d'alguna persona que hagi tingut especial significació al nostre municipi o bé l'escassíssima presència de dones en les denominacions. Deixant de banda noms genèricament femenins com el Carrer de la Pubilla, l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat o similars, només dos carrers de la vila estan dedicats a dones concretes: Mercè Rodoreda i Víctor Català (que, a més, està amb el pseudònim masculí). És una de les mancances que cal corregir del nostre nomenclàtor", ha declarat Joan Plana, Portaveu del Grup Municipal Republicà.

Els republicans confien obtenir el suport de la majoria del ple municipal i que la Comissió comenci a funcionar abans de finals d'any, tal i com estableix la proposta d'acord.