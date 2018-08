La Jonquera frena els robatoris a cases

Els robatoris en domicilis de la Jonquera s'havien convertit en una constant aquest passat hivern i havia saltat l'alarma entre els veïns, que vivien amb indignació i impotència la reincidència d'un grup de delinqüents establerts al municipi. Però des que ha començat l'estiu ja no s'han registrat més denúncies al respecte. Les actuacions de la plataforma ciutadana Veïns de la Jonquera i de l'Ajuntament han donat, de moment, els seus fruits.

L'aturada en l'onada de robatoris coincideix amb l'entrada a presó provisional de dos dels delinqüents i l'expulsió d'un tercer, segons ha explicat l'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez. «En el moment en què han deixat d'estar en actiu, els robatoris a domicilis han acabat. Això ens demostra que eren aquests individus els causants de la problemàtica», assegura a Diari de Girona.

L'Ajuntament ja s'ha personat en vuit casos com acusació particular, tots ells relacionats amb els tres delinqüents, i celebra els resultats obtinguts. «Mentre segueixin a presó, no patim», diu. Tot i això, Martínez es manté expectant: «no podem abaixar la guàrdia». I és que insisteix que s'ha de mantenir la pressió policial i acompanyar-la de resolucions judicials en la mateixa línia, «si no, de poca cosa serveix si tornen a quedar en llibertat».

Martínez també ha explicat, en declaracions al mitjà local Infojonquera, que des del setembre del 2017 fins al juny d'enguany es té constància de 15 denúncies per entrades a domicilis i que és a partir de la segona quinzena de juny –moment en què es produeixen els ingressos a presó i l'expulsió– quan ja no es té constància de cap més.



Pressió veïnal

Arran de l'onada de robatoris, es va constituir la tardor passada la plataforma Veïns de la Jonquera per reclamar més pressió policial al nucli urbà, alertats pel tràfic de drogues, l'augment d'ocupacions il·legals i les entrades a domicilis.

Des de la plataforma celebren el retrocés del nombre de robatoris. «Hem fet una molt bona feina i hem aconseguit reactivar els cossos policials», diu el seu president en funcions, Fitu Guillén, tot i que considera que cal intensificar la pressió policial. Malgrat que tampoc tenen constància d'entrades a domicilis durant els darrers mesos, Guillén prefereix esperar a l'hivern per comprovar si realment es mantenen les xifres.

Tal com ja havien explicat els Mossos d'Esquadra, la majoria d'aquests lladres són «toxicòmans» i subsisteixen robant o traficant amb droga. De fet, s'enduien o bé diners en metàl·lic o joies i aparells que es poguessin revendre per aconseguir «diner fàcil» amb què comprar droga. És per això que la plataforma s'espera per veure com evoluciona la problemàtica en els propers mesos, quan consideren que la venda de droga cau pel descens també dels turistes.

Encara no fa un any que es va constituir la plataforma Veïns de la Jonquera però, de moment, consideren que els resultats són satisfactoris. L'alarma veïnal els va fer sortir al carrer i manifestar-se davant l'ajuntament per reivindicar una major seguretat al poble fronterer –de poc més de 3.000 habitants. Fruit de la pressió veïnal, l'Ajuntament va anunciar que es personaria com acusació particular en casos de delinqüents reincidents. La plataforma ciutadana també ha comptat amb la col·laboració d'un advocat per personar-se també en aquests casos.

Tant la plataforma Veïns de la Jonquera com l'Ajuntament han ratificat el seu compromís de seguir pressionant els òrgans competents per garantir la seguretat del municipi.