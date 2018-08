La museïtzació del castell de la Trinitat de Roses incorporarà realitat virtual

La transformació del castell de la Trinitat de Roses en un museu es farà a través de realitat virtual. L'Ajuntament ja té aprovat el projecte meusogràfic amb què estableix la incorporació d'iconografia 3D, propostes matte painting (recreacions de paisatges i escenaris), gravacions singulars fetes a través de grups de recreació històrica i escenografies hiperrealistes amb efectes audiovisiuals.

Els espais del Castell es dividiran en cinc àmbits, distribuïts al llarg dels diferents espais de l'edifici, amb propostes muesogràfiques a l'aire lliure i als espais interiors. La realitat virtual anirà acompanyada d'expositors amb peces originals, rèpliques, plafons i altres suports tradicionals.

El primer dels cinc àmbits tractarà sobre les fronteres marítimes i terrestres i la importància geoestratègica del port de Roses. El segon àmbit es destinarà als temps d'artilleria i fortaleses, destacant la importància que adquiriren els enginyers amb el desenvolupament de la pirobalística (finals segle XV).

Una altra secció es destinarà al funcionament del castell, concebut com una màquina de guerra dissenyada per allotjar artilleria. En el quart àmbit es parlarà dels soldats, batalles i setges, i es mostrarà l'organització de les tropes i els diferents tipus d'unitats, aspectes organitzatius, cerimònies i uniformes, així com els diferents episodis militars, setges, combats i batalles que van afectar el castell de la Trinitat des de la seva construcció i fins a la seva destrucció.

Per últim, el cinquè apartat centrarà la seva atenció en la vida quotidiana i el dia a dia en una fortalesa. La inversió té un pressupost de 622.000 euros.

El debat sobre els diversos usos del castell de la Trinitat s'ha allargat en els anys i no ha sigut fins recentment quan s'ha desencallat el projecte que permet convertir-lo en un museu.