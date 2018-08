Detenen un home de 70 anys que duia 44 quilos d'haixix ocult en el cotxe

La Guàrdia Civil va detenir un italià de 70 anys que duia 44 quilos d'haixix ocults en el cotxe a la Jonquera. I en una altra actuació, van arrestar un ciutadà alemany de 55 anys per transportar prop de 30 quilos de marihuana. En els dos casos, la droga anava dissimulada en dobles fons del vehicle. D'ambdues actuacions, els policies van obrir les diligències corresponents i van posar a disposició del jutge els detinguts i la droga. Les dues actuacions es van produir el 23 i el 25 d'agost.

La primera, va tenir lloc pels volts de les quatre de la matinada del dia 23 quan els agents van aturar un vehicle amb plaques alemanyes que anava cap a França. Una patrulla de la Secció Fiscal de la Guàrdia Civil va identificar el conductor i únic ocupant del turisme. Els policies van inspeccionar el vehicle i van veure alguna cosa estranya al para-xocs del darrere.

En ser desmuntat van descobrir un forat on es podien observar diverses bosses tancades al buit i l'interior contenia una substància que va donar positiu a la prova de marihuana. Una vegada extretes van donar un pes total de 29,7 quilos. Per tot això el conductor va ser arrestat per un suposat delicte contra la salut pública. L'arrestat és un ciutadà alemany de 55 anys. La segona actuació la van portar a terme agents de la mateixa Unitat que realitzaven servei fiscal, quan cap les onze de la nit del dia 25 van fer aturar un vehicle amb matrícula italiana, on només viatjava una sola persona.

Els agents van sospitar d'un desnivell situat sota la moqueta del terra del vehicle. Després de ser retirada van comprovar l'existència d'un doble fons a l'interior on hi havia uns paquets embolicats en cel·lofana marró, la substància que contenien va donar positiu al narcotest d'haixix. En total es van extreure 45 paquets i un pes total de 44 quilos. El conductor, un ciutadà italià de 70 anys, va ser també detingut per un delicte contra la salut pública.