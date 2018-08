Ferit un jove quan intentava fugir dels Mossos saltant d'un edifici a un altre a Figueres

Un jove de 19 anys ha caigut des d'un segon pis, d'una alçada d'uns 10 metres, quan intentava saltar d'un edifici a un altre per fugir dels Mossos d'Esquadra a Figueres. Una patrulla de paisà, que feia patrullatge per la ciutat, va veure el jove cap a tres quarts de dotze del migdia d'aquest dilluns i li va donar l'ordre d'aturar-se perquè tenia diverses ordres judicials pendents.

Ell, però, va fer cas omís i va arrencar a córrer per diferents carrers de la població. Quan va arribar a l'alçada del carrer Romans, es va enfilar al segons pis d'un edifici. Tot i que els agents van mediar per convèncer-lo perquè baixés, el jove va acabar intentant fugir passant a un edifici veí però va relliscar i va caure. Com a resultat de la caiguda, va impactar contra la vorera i va patir una hemorràgia al cap. Els agents van activar els serveis d'emergències mèdiques, que el van traslladar en helicòpter a l'hospital de la Vall d'Hebron. El jove, de 19 anys i d'origen colombià, tenia dues ordres de detenció pendents dictades pel Jutjat de Menors i una ordre d'esbrinament de domicili d'un altre jutjat gironí.

Quan la patrulla dels Mossos d'Esquadra que anava de paisà el va veure, cap a tres quarts de dotze del matí, li va donar l'alto per fer les comprovacions pertinents. Llavors, el jove va arrencar a córrer fins a arribar al carrer Rotmans. A l'alçada del número 11, es va enfilar fins al segon pis d'un edifici.



Relliscada

El jove no va fer cas a les advertències dels agents, que el van intentar convèncer perquè baixés. Per continuar la fugida, va intentar passar a la mateixa planta d'un edifici veí però va relliscar i es va precipitar contra la vorera des d'una alçada d'uns 10 metres. Com a conseqüència de la caiguda, va patir un cop fort al cap i una hemorràgia. Els agents dels Mossos d'Esquadra van activar el Sistema d'Emergències Mèdiques.

Finalment, els sanitaris el van traslladar en helicòpter fins a l'hospital de la Vall d'Hebron per avaluar les lesions. El jove, però, ja està ingressat a planta en observació i no es tem per la seva vida.

Fa una setmana es va produir un fet similar a Roses quan una dona va saltar d'un pis a l'altre en pensar que el company de pis la volia agredir.