Llançà celebra aquest cap de setmana la Fira del Mar, ajornada per mal temps

Llançà es prepara per celebrar la Fira del Mar i l'Escamarlà desprès que s'ajornés la setmana passada per la previsió de mal temps. Les noves dates per l'esdeveniment són aquest cap de setmana. Des del divendres 31 d'agost fins el diumenge 2 de setembre, Llançà s'omplirà de parades i visitants.

L'activitat està co-organitzada per l'Àrea de Comerç del consistori, l'Associació de Comerciants, el col·lectiu Sabors Catalans i les empreses de turisme nàutic, té l'objectiu d'oferir un cap de setmana ple d'activitats relacionades amb el mar. Al Passeig Marítim hi haurà parades i tallers artesanals durant tot el dia. A més, tindran lloc diversos espectacles d'animació itinerants (cercavila, contes, tallers infantils, etc) i visites guiades. També hi hauran activitats nàutiques a preus especials.