Els marxants expedientats per venda de falsificacions diuen patir una «persecució»

Els paradistes del mercat de Roses expedientats per vendre roba falsificada acusen l'Ajuntament d'haver iniciat una «persecució» i al·leguen la inexistència de la infracció. Els marxants reclamen la devolució del gènere i insisteixen en la competència deslleial del «top manta». El passat 1 de juliol es van intrvenir 2.687 peces de roba falsificada que es venien en cinc parades i l'Ajuntament va iniciar el procés per expulsar-les del mercat dels diumenges.

Quatre dels cinc paradistes sancionats han presentat al·legacions contra la proposta de sanció de 3.000 euros proposada per la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC), segons ha explicat l'advocat del Gremi de Marxants de les comarques gironines, Francesc Xavier López Vegas.

Enmig de la polèmica pel control del «top manta» a Roses, López Vegas insisteix en el perjudici que suposa pels paradistes del mercat de roba dels diumenges. «No té res a veure el top manta amb els marxants que paguen la seguretat social, l'assegurança i les taxes municipals i que venen legalment en el mercat. Que ho facin amb el top manta encara, però amb la gent que té els permisos és un abús», diu en referència als expedients per vendre falsificacions.

I és que consideren que no se'ls pot imputar per la venda de material falsificat. De fet, es remeten a documents jurídics en què es despenalitza la venda d'articles que, tot i tenir semblances i dur l'etiqueta de «roba de marca», es considera que per les circumstàncies en què es venen i pel preu cap consumidor és víctima d'engany i «el codi penal inclou aquest engany en la venda de falsificacions».

Però van més enllà i consideren que el procediment seguit també és incorrecte. «El Xaloc no pot assuimr la funció d'engegar procediments administratius ni se li pot delegar la interpretació del Reglament, que és d'exclusiva competènia territorial de Roses», explica.

Acusen l'Ajuntament de malversació de recursos públics amb les intervencions contra els marxants i reclamen la devolució del gènere intervingut. A més, també consideren que només cinc de les més de cent parades que venen productes d'imitació d'aquest tipus les hi ha «tocat el rebre» a elles.

El dispositiu policial que va requisar la roba falsificada va tenir lloc el matí del diumenge 1 de juliol, on els agents desplaçats al mercat van localitzar fins a cinc parades que comercialitzaven amb gènere falsificat de diverses marques comercials conegudes. Es va procedir al seu comís i a la denúncia administrativa. Es van interceptar 2.687 peces de roba valorades en 20.000 euros. El dispositiu va tenir lloc entre tres quarts de deu i dos quarts d'onze del matí.

El mercat de roba que se celebra a Roses els diumenges té titularitat municipal, i és el propi Ajuntament l'encarregat de la seva gestió, autorització de parades i reglamentació.

A l'ordenança municipal reguladora, es recull la infracció per venda de gènere falsificat, la qual, segons l'article 14.e de l'esmentada reglamentació, assigna una sanció de 3.000 ? i la revocació de l'autorització de la parada en qüestió, sense dret a indemnització o compensació.L'Ajuntament de Roses va iniciar aleshores els tràmits per revocar l'autorització a les cinc parades.

El consistori continua immers en la lluita contra la falsificació de roba i també el «top manta» que constitueix una important competència per la resta de marxants, tal com han manifestat.