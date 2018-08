Figueres canvia l'horari dels policies per esquivar la vaga d'hores extres

Els agents de la Guàrdia Urbana de Figueres fa gairebé un mes que han deixat de fer hores extres i la protesta es manté a l'espera que l'Ajuntament presenti una proposta formal als policies. Així, el conflicte laboral continua durant la celebració del Festival Acústica, que comença avui (vegeu pàgina 34). Per evitar, però, que el dispositiu de seguretat quedi afectat i neutralitzar la protesta durant els quatre dies del Festival, l'administració ha modificat els horaris dels agents. Així, els policies del torn del matí se'ls ha canviat al de nit, segons han confirmat diverses fonts sindicals a Diari de Girona. D'aquesta manera s'evita la reducció d'efectius que hauria originat la negativa a fer hores extres davant la falta d'agents que pateix el cos policial. L'Ajuntament assegura que es manté el mateix dispositiu de l'edició passada i evita concretar quines mesures s'han pres per garantir el reforç policial amb la plantilla en plena protesta. Tot i això, diverses fonts consultades han confirmat que la mesura presa per l'ens és la modificació de l'horari laboral. Des de l'1 d'agost els agents han passat a fer automàticament 35 hores setmanals, complint el seu horari laboral fixat. A la protesta també s'hi va sumar part de la brigada municipal; en concret, electricistes i delineants.

«Falta de previsió»

Sobre la mesura, el president del sindicat CSIF a Girona i amb presència a l'Ajuntament de Figueres, Rafa Sánchez, ha carregat contra l'Ajuntament per la «falta de previsió i de sensibilitat cap als treballadors» i ha assenyalat que el canvi en els horaris afecta la conciliació familiar dels treballadors.

El consistori és coneixedor que el cos policial no fa hores extres des de principis d'agost, quan els treballadors de l'Ajuntament es van plantar. Tot i això, es va marcar el 5 de setembre com la data en què es presentaria una proposta formal amb l'objectiu d'acabar amb el conflicte. Sánchez considera que s'hauria pogut resoldre abans de la celebració del Festival aquest cap de setmana.

I és que la Guàrdia Urbana reclama que s'apliqui la valoració dels llocs de treball aprovada el 2011, la flexibilitat horària i l'augment de la plantilla. El cos fa anys que necessita més agents, i aquesta falta d'efectius es compensa amb les hores extres.

10.000 hores extres a l'any

El cos calcula que cada agent treballa unes 150 hores extres anuals, la qual cosa equival a un total de 10.000 hores en el conjunt de la plantilla. El malestar no és nou i és que des del sindicat de policies locals SAP-PL s'ha insistit que la plantilla està «farta dels incompliments» de l'equip de govern municipal. De moment la Guàrdia Urbana es manté expectant a la reunió programada per la setmana vinent.

L'Acústica és un dels esdeveniments més multitudinaris que se celebren a Figueres i la protesta persistirà durant el festival. Durant quatre dies la ciutat triplica la seva població, la qual cosa obliga a reforçar el nombre d'efectius.

L'any passat el festival es va blindar amb noranta efectius de seguretat, tant de la Guàrdia Urbana com de Mossos, un reforç policial que enguany es mantindria.