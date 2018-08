Figueres denuncia 11 ciclistes per infraccions al nucli urbà

La Guàrdia Urbana va dur a terme el passat mes de juliol una campanya coordinada amb el Servei Català de Trànsit per controlar la correcta circulació de bicicletes al nucli urbà de Figueres. D'aquell control, que es va dur a terme entre el 2 i el 8 de juliol, en van resultar un total d'11 denúncies.

Es van realitzar 7 controls i es va sancionar els ciclistes que incomplien la normativa de trànsit. Quatre de les denúncies van ser per estacionament indegut i 7 per circulació de risc, segons les dades facilitades per l'Ajuntament de Figueres.

La connexió del centre de la ciutat amb carril bici és encara una de les assignatures pendents.