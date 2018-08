A presó un jove per cometre tres robatoris amb violència a Figueres

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 20 anys, veí de Figueres, com a presumpte autor de tres robatoris amb violència i intimidació, un delicte de lesions i dos delictes de robatoris interior de domicili en grau de temptativa. La detenció es va produir el 27 d'agost arran d'una investigació oberta el 19 d'agost quan la policia va tenir coneixement d'un robatori amb violència a l'escala d'un bloc d'aquesta ciutat. La víctima era una noia que va ser abordada per un individu que li va prendre la bossa de l'esquena d'una estrebada i la va fer caure a terra. Vuit dies més tard es va aconseguir detenir-lo i es va constatar que se'l buscava per altres delictes comesos a la demarcació. El noi, que tenia antecedents, va ingressar a presó el 28 d'agost.

En relació als altres delictes que se li atribueixen, figuren dos robatoris amb violència i intimidació a Figueres comesos el 25 de maig i 16 de juny. En un d'aquests casos l'home va produir lesions a la cara de la víctima amb una arma blanca. Per altra banda, també se'l considera autor de dues temptatives de robatori interior de domicili a Empuriabrava (Alt Empordà), els dies 30 de juny i 6 de juliol.

El detingut té nacionalitat marroquina, és veí de Figueres i té antecedents. Va passar el dia 28 d'agost a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, que va ordenar el seu ingrés a presó