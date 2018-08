La DO Empordà inicia la verema amb un raïm excel·lent

Els cellers de la DO Empordà han començat la verema del 2018. Tot i que depèn de la zona i de la varietat, la verema s'ha iniciat en general en les dates tradicionals, és a dir entre mitjans i finals d'agost. Les varietats primerenques, com el moscatell de gra petit, són les primeres que es cullen però el gruix de la producció es veremarà durant el mes de setembre i la verema s'allargarà fins a l'octubre. Les previsions de la DO Empordà apunten que la producció d'enguany serà lleugerament superior a la de l'any passat, aproximadament un 4% Les dades de producció definitives no es coneixeran fins a finals d'octubre, ja que les condicions metereològiques de les properes setmanes marcaran l'evolució de la maduració del raïm i determinaran el volum final de la verema 2018. Les previsions de la DO Empordà apunten que la producció se situarà a la mitjana de la denominació que és d'uns 60.000 hectolitres anuals.

Les abundants pluges de la primavera i les altes temperatures d'aquest estiu han propiciat una excel·lent maduració del raïm en una campanya que s'ha caracteritzat per la manca de fenòmens metereològics o sanitaris que hagin afectat negativament les vinyes. Justament, l'estat de les vinyes és excel·lent a causa de l'òptima climatologia de la campanya que està permetent arribar a la verema amb el 100% del fruit sa. Aquesta fet permet ser "molt optimista" respecte a les bones aptituds enològiques del raïm, que la DO espera que repercuteixin en una molt bona qualitat dels vins de la verema d'enguany.

Els viticultors ja s'han beneficiat enguany de la xarxa d'estacions metereològiques instal·lades a principis d'any a diversos punt de l'Alt i el Baix Empordà per recollir dades que ajudin els productors a aplicar una viticultura més ecològica. Les dades proporcionades per la xarxa han permès reduir l'ús de productes fitosanitaris i han ajudat a mantenir les vinyes en un estat sanitari excel·lent.

El Consell Regulador de la DO Empordà, el centre de recerca IRTA-Mas Badia i el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura de la Generalitat, amb el suport de la Diputació de Girona, van posar en marxa a principis d'any aquesta xarxa per combatre de forma més ecològica el míldiu, un fong que provoca una de les principals malalties que afecten les vinyes.

La xarxa està formada per onze estacions meteorològiques ubicades a diversos punts de l'Alt i el Baix Empordà. La distribució d'aquestes estacions a diferents poblacions permet realitzar previsions a petita escala i més ajustades a les diferents zones de producció de la DO Empordà. Les estacions incorporen sensors de temperatura i humitat relativa, pluviòmetre, sonda d'humectació foliar i anemòmetre. Estan dotades de panells solars que garanteixen el funcionament continuat els 365 dies l'any. Les estacions fan, com a mínim, una lectura horària i envien les dades recollides a una plataforma que monitoritza els resultats de manera permanent.

L'objectiu principal d'aquesta xarxa és implementar models avançats de predicció dels riscos d'infeccions de míldiu a partir de la detecció de les condicions meteorològiques que afavoreixen la seva aparició i propagació. Les dades recollides a les estacions són processades per l'IRTA i el Servei de Sanitat Vegetal que, mitjançant avisos, comuniquen als viticultors quan es donen les condicions més propenses per a l'aparició d'aquesta malaltia. D'aquesta manera, els viticultors disposen d'una informació més completa que ja és bàsica per decidir els tractaments fitosanitaris que cal aplicar a les vinyes, amb l'objectiu final de minimitzar el màxim possible o evitar l'ús de pesticides que s'apliquen al vinyar empordanès, amb els conseqüents beneficis per a la salut humana i el medi ambient.

Aquest sistema de gestió estarà en fase de proves durant els propers tres anys per valorar-ne la seva efectivitat i fiabilitat en la reducció dels tractaments aplicats a les vinyes. Al llarg d'aquest temps, es realitzaran estudis sobre el terreny a diverses vinyes per comparar l'evolució de la malaltia i s'analitzaran ceps que no es tractaran (ceps testimoni), ceps que seran tractats a partir dels avisos facilitats per la plataforma i ceps en els quals s'efectuaran els tractaments convencionals que s'han aplicat fins ara. Els cellers Espelt, Peralada i Clos d'Agon col·laboraran en aquests estudis.