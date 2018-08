Figueres es reivindica com a capital en la 34a Mostra del Vi de l'Empordà

A menys d'una setmana per a l'inici de la 34a edició de la Mostra del Vi de l'Empordà, Figueres ja s'està preparant per exercir la seva capitalitat en l'esdeveniment i situar-se en l'epicentre del món vitivinícola. Amb més de quaranta activitats programades, el Consell Regulador de la DO Empordà reivindica la fira en la consolidació de la denominació d'origen i la marca del territori.

La mostra s'inaugurarà oficialment el divendres 7 de setembre amb el pregó del periodista i escriptor Jair Domínguez, però dos dies abans, el dimecres 5, es começaran a escalfar motors amb una festa de benvinguda on s'intercanviaran sinergies entre professionals del vi i restauradors.

A més, per primera vegada comptarà amb una DO catalana convidada, la DO Montsant. «Som rivals en el mercat però companys de sector», va dir el president del consell regulador, Xavier Albertí. Aquesta és la primera edició de la Mostra del Vi que se celebra amb l'absència de l'enòleg i exalcalde de la ciutat Eduard Puig Vayreda. Amb l'objectiu de retre-li homenatge, la DO ha organitzat un tast singular d'alguns dels vins creats amb la col·laboració de Puig Vayreda, que alhora va ser un dels principals impulsors de la creació de la denominació d'origen empordanesa. També es col·laborarà amb la Càtedra del Vi i l'Oli de l'Empordà, que s'implica per primer any amb la Mostra amb l'exposició Vins de l'Empordà: 5 històries divines. Situada al centre de la Rambla, convidarà els visitants a descobrir els elements distintius dels vins empordanesos a través de 5 personatges mítics. Una de les principals novetats de l'edició d'enguany és l'ampliació d'espais destinats al tast. S'habilitaran més taules i s'incrementaran els serveis de venda de taquilla.

Amb tot, el regidor de Fires i Mercats, Jordi Masquef, calcula assolir els 7.000 tiquets venuts i els 12.000 visitants. «Figueres vol exercir la capitalitat de la DO Empordà», va insistir Masquef, que va subratllar l'impacte econòmic de l'esdeveniment en la ciutat. «Per cada euro invertit per l'Ajuntament, el retorn és de 25 euros», va dir.

Trasllat de seu

L'Ajuntament i la DO Empordà estan treballant en el trasllat de seu de l'oficina del consell regulador. Actualment s'ubica al carrer Marignane i properament es preveu el trasllat a la plaça del Sol de Figueres, a l'edifici que els darrers anys ocupava l'oficina de turisme. El regidor va anunciar que properament s'informaria de l'acord arribat sense posar data per a la seva materialització.