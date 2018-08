L'Acústica de Figueres es planta contra les agressions sexistes

L'Acústica repeteix el protocol contra les agressions sexistes que va estrenar l'any passat sota el lema «si dic no és no» i «si no dic res, és res». Durant els quatre dies del festival s'habilita un Punt de Suport que estarà operatiu per segon any a la plaça Ernest Vila. El Protocol contra les agressions en els esdeveniments festius de la ciutat posa especial atenció en la prevenció i la sensibilització de la violència i no només aborda les agressions físiques, sinó totes aquelles actituds i comportaments que sovint no són reconeguts per la seva naturalització en els espais festius o l'espai públic.