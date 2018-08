El meteoròleg Tomàs Molina inaugurarà la Festa Major de l'Escala

El popular meteoròleg Tomàs Molina inaugurarà oficialment avui la Festa Major de l'Escala amb el pregó des de la plaça de l'Ajuntament. Enguany, la celebració comptarà amb una cinquantena d'activitats que s'extendran fins al 4 de setembre.

Després del pregó, aquest any s'homenatjarà al Club Nàutic l'Escala amb motiu del seu 50è aniversari, per continuar tot seguit amb la botifarrada i anxovada popular -amb actuació musical de Biflats-, el correbirra i el concert de Barrakes amb El Tour 40 Principals.

La programació de la Festa Major de l'Escala segueix la línia dels darrers anys, amb alguna novetat destacada, com la decisió de recuperar el ball de nit. En els darrers anys s'havia optat com a model que les orquestres encadenessin a la tarda el concert i el ball, a la Sala Polivalent. En aquesta ocasió, això només serà el diumenge amb l'Orquestra Maravella, mentre que per dissabte, La Principal de la Bisbal oferirà un concert de tarda (18h) i un ball de nit (22.30h).

Una altra novetat serà que, després de l'èxit de l'any passat, s'allargarà l'horari de la Tirolina Salada, que sobrevola la Platja des de la casa del Gavià fins a la Riba. Aquest any es podrà gaudir d'aquesta activitat de 10.30 a 14h, al matí i migdia, i de 15.30 a 18h, a la tarda. A més, s'ha decidit reforçar la zona de les fires amb un espectacle de màgia a càrrec de Toni Cors (3 de setembre, 18.30h).

L'exposició de Festa Major d'aquest any estarà dedicada a l'Escala, territori biosfera i es complementarà amb una conferència a càrrec de Miguel Clüsener-Godt, director de la Divisió de Ciències de la Terra i del programa Home i Biosfera de la Unesco.

Les Barraques compten aquest any amb El Tour (avui), i Wassa Corporation i Superfluid (dissabte). La Comissió de Festes canvia aquest any de president i és encapçalada per Jordi Roura. També s'ha decidit renovar el logotip de l'entitat, en què les anxoves passen a ser protagonistes. En aquest sentit, es tracta d'un grup d'anxoves enganxades a un fil, com si fossin les típiques banderetes de festa.