Roses crearà una comissió del nomenclàtor per revisar els noms dels carrers

L'Ajuntament de Roses va aprovar en el darrer ple municipal la creació d'una comissió del nomenclàtor que servirà per revisar i actualitzar els noms dels carrers de la ciutat. Es tracta d'un òrgan del qual ja disposen altres municipis i que permet debatre sobre la denominació dels espais públics.

La iniciativa és resultat d'una moció presentada pel grup municipal d'ERC de Roses. El seu portaveu, Joan Plana, va destacar que aquest òrgan «permetrà detectar i resoldre problemes» com ara coincidències o semblances en els noms, confusions recurrents o casos fins i tot de descriminació de gènere. I és que a Roses hi ha 131 carrers amb noms propis d'homes i només dos de dones.

L'objectiu és resoldre aquestes disfuncions en les denominacions actuals i que serveixi d'espai de debat per als futurs espais públics. L'alcaldessa Montse Mindan va destacar que no es treuen poders al ple i que el següent pas serà la creació d'un reglament per al nou òrgan.