CExF vol impulsar un pacte local pel civisme a Figueres

El grup municipal de Compromís d'Esquerres per Figueres proposarà en el proper ple municipal de dijous vinent crear un pacte local pel civisme i la convivència. Segons la formació, aquest Pacte Local hauria de treballar elements com la neteja viària i la recollida de residus urbans, participant activament en el seguiment de la implantació del nou contracte del servei de recollida de residus i neteja viària que entrarà en servei el darrer trimestre d'enguany. Compromís ha fet la proposta alertat per l'estat de conservació i neteja dels carrers, així com la seguretat i la covivència. «Figueres continua desordenada i no s'impulsa cap iniciativa política per posar-hi solució», expliquen des de la formació. L'objectiu de la moció és, segons ells, obrir el debat sobre l'espai públic de Figueres.