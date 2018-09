L'Escala inaugura la Festa Major amb el pregó del popular meteoròleg Tomas Molina

L'Escala va donar ahir al vespre el tret de sortida oficial a la Festa Major amb el pregó del meteoròleg Tomàs Molina. El motiu de la participació d'un dels homes del temps més populars de TV3 és la seva vinculació amb el poble arran de la participació de l'artista Lluís Roura, asidu a enviar fotografies de fenòmens meteorològics a l'espai televisiu.

Posteriorment, es va homenatjar el 50è aniversari del Club Nàutic l'Escala amb l'entrega d'una placa commemorativa en motiu del mig segle d'història de l'entitat.

Aquest divendres també es va inaugurar l'exposició a l'Alfolí de la Sal «L'Escala. Territori biosfera», que mostra els valors de l'Escala dins el projecte per convertir la Costa Brava en Reserva de la Biosfera. Coincidint amb la inauguració, hi va haver també una conferència de Miguel Clüsener-Godt, director del Programa Home i Biosfera de la Unesco. La temàtica es va escollir aprofitant que la Costa Brava aspira a ser Reserva de la Biosfera el 2020 i l'exposició és un recorregut per la riquesa paisatgística de l'Escala. L'any passat es va recuperar l'espai de l'Alfolí de la Sal després d'anys d'obres.

Durant tot el cap de setmana hi ha programats una cinquantena d'actes i entre les novetats hi destaca l'ampliació de l'espai dedicat a les fires, una festa d'escuma per adults i el retorn del ball de nit.

Les activitats d'avui comencen amb el Corremulla i el festival d'inflables refrescants i al migdia, a l'Alfolí, hi ha la presentació del llibre «L'Escala i Empúries». A la tarda, concert a càrrec de l'Orquestra La Principal de la Bisbal. Una de les novetats d'aquest any és precisament que el dissabte no es farà seguit el concert i el ball, sinó que s'ha decidit separar-los i recuperar el ball de nit. Dissabte també hi ha la jornada principal de Barrakes.

Demà diumenge hi haurà jornada de portes obertes als museus i també se celebra el Festival Nàutic, l'ofici solemne i la gimcana nocturna.