La comarca acull una trobada de cooperació sobre joventut

Aquest cap de setmana se celebra l'intercanvi juvenil Encomarca't amb la participació d'una trentena de persones de les comarques de l'Alt Empordà i de la Noguera. La trobada de joves està organitzada per les Oficines Joves de les dues comarques i amb el suport de la Direcció General de Joventut i les Coordinacions Territorials de Lleida i Girona.

La voluntat d'aquest projecte és aconseguir l'intercanvi i la cooperació en l'àmbit de les polítiques de joventut, conèixer bones pràctiques i compartir projecte per a cobrir necessitats comunes. Així com potenciar un enriquiment mutu a partir del foment de la participació, de l'intercanvi cultural, personal i de l'experiència, entre d'altres.

La trobada està destinada a joves d'entre 16 i 20 anys de les comarques participants, en especial als que participin en alguna entitat juvenil, també a tècnics de joventut d'aquestes zones i els regidors i consellers comarcals de l'àmbit de la joventut. En total hi participaran unes 35 persones aproximadament. És la segona vegada que se celebra i s'ha aprofitat aquest cap de setmana per la celebració de l'Acústica, on es pretén que els joves de la Noguera coneguin i s'incorporin a la festivitat. El programa de l'intercanvi compta amb visita a la Fortalesa de Sant Ferran, als Aiguamolls de l'Empordà i les Ruïnes de Sant Martí d'Empúries.