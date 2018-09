Roses té l'estudi d'inundabilitat per tramitar el POUM anul·lat pel Suprem

L'Ajuntament de Roses ha necessitat un any per a redactar un estudi d'inundabilitat complet per al POUM tal com demanava el Tribunal Suprem que el 2016 el va anul·lar definitivament. El document s'ha enviat en els darrers mesos a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) perquè determini quins són els sistemes hídrics que s'han de fer. L'alcaldessa, Montse Mindan, defensa que mentrestant s'ha actualitzat el planejament vigent a les lleis i normatives actuals permetent que la població no s'hagi aturat.

«La zona inundable és el problema principal i hem necessitat un any» deia Mindan responent a les crítiques del PSC que va presentar una moció per reprovar el govern en temes urbanístics en un dels darrers plens.

Mindan va explicar que està a informació de l'ACA i «fins que no tinguem aquest document no es pot preveure cap planejament». El motiu és que es necessitarà «un sistema hídric de retenció d'aigües» que haurà de marcar l'ACA. «Què volia, que comencessim un POUM?», recriminava Mindan al regidor socialista Toni Rodríguez, «així els va anar a vostès», deixava anar. I és que Mindan es va defensar de les crítiques recordant que el planejament és un document amb un llarg historial.

L'elaboració del POUM de Roses haurà estat un dels documents que més maldecaps i més anys haurà portat als governants rosincs a les darreres dècades. Està anul·lat pel Tribunal Suprem des del 2016 però ja acumulava una llarga muntanya d'entrebancs.

L'exalcalde Carles Pàramo, llavors amb CiU, el va decidir tirar endavant durant la legislatura del 2003-2007. El març de 2007 va decidir presentar-lo als veïns. Però no es va acabar de tramitar abans de les eleccions. Un pacte de diferents grups amb el PSC al capdavant el va aturar. L'alcaldessa d'aquell mandat, Magda Casamitjana, hi va fer alguns canvis. «Van necessitar tres anys», recordava Mindan per tornar-lo a aprovar. I què va passar, doncs que el 2016 es va anul·lar deixant enrere més de deu anys de tràmits. Donava la raó a un grup de veïns de Santa Margarida que creien que no s'havia avaluat suficientment la inundabilitat de zones que passaven a ser sòl urbanitzable.

L'Ajuntament va haver de tornar a aplicar el planejament de 1993 i treballa per tornar a tramitar el document. Segons Mindan, s'ha actualitzat a la normativa actual i s'està treballant amb modificacions puntuals. És partidària d'esperar i aprovar-lo amb la seguretat que no se suspendrà.