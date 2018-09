Una auditoria proposa soterrar la línia elèctrica a Culubret per acabar amb el frau

Una auditoria encarregada per l'Ajuntament de Figueres planteja que Endesa estudiï el soterrament de "la totalitat de les línies elèctriques" que creuen el barri de Culubret i d'aquesta manera dificultaria que els mateixos veïns punxin la llum amb la facilitat amb què ho fan ara. L'enginyer tècnic industrial que signa l'auditoria també demana a l'empresa si han instal·lat registradors per les càrregues de fase, ja que l'Ajuntament de Figueres ha assegurat que aquest era un compromís pactat amb Endesa durant una reunió entre les dues parts.

Segons el document, aquests registradors s'instal·len als quadres transformadors i permeten saber, a temps real, en quines zones hi ha sobreconsum i possibles fraus i a la vegada anticipar-se a problemes i avaries provocats per les sobrecàrregues. A més, l'Ajuntament de Figueres ha registrat tots els talls de llum des del 26 de juliol. En el document es pot apreciar com la residència geriàtrica Els Arcs va estar sense llum durant set hores el dissabte 1 de setembre.

De fet, la residència ha detallat que entre el divendres 31 d'agost i el diumenge 2 de setembre han patit fins a set avaries elèctriques, entre elles el tall de llum de set hores d'aquest dissabte passat.

A banda d'aquestes afectacions a Els Arcs, també hi ha constància d'un tall en el subministrament de 14 hores als veïns del barri el dia 21 d'agost. Aquesta avaria es va produir arran de l'incendi del transformador que hi ha al carrer de Maria Fortuny.

Per tal de posar fi a la situació, durant el matí d'aquest dilluns diferents representants de l'Ajuntament de Figueres i també l'advocat que defensa als veïns s'han reunit amb inspectors de l'Agència Catalana de Consum per posar-los al dia de les afectacions.

Després de la reunió s'ha celebrat una trobada amb els veïns i la direcció de la residència Els Arcs, en què s'ha instat a tots els afectats a denunciar la situació. En paral·lel, els inspectors de l'Agència Catalana de Consum s'han compromès a estudiar quines sancions podrien interposar a Endesa.

Dins del conjunt de recomanacions que fa l'auditoria, també s'hi inclou que es canviïn les connexions que passen a prop de les façanes dels edificis per tal d'evitar que des de la finestra la gent pugui connectar-se il·legalment a la xarxa pública.