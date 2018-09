Figueres denunciarà Endesa a Indústria pels més de 40 talls de llum en un mes al Culubret

L'Ajuntament de Figueres denunciarà Endesa a Indústria pels repetits talls de llum que pateix el barri de Culubret. Segons ha anunciat el mateix consistori, des del 26 de juliol aquest barri pateix talls de llum diàriament d'entre 90 i 120 minuts i en alguns casos han arribat a deixar als veïns fins a 14 hores sense electricitat. En total, ja porten més d'una quarantena de talls i 100 hores acumulades sense subministrament.

Una auditoria externa sobre l'estat de les línies d'aquest sector situa el frau com al principal problema que sobrecarrega la xarxa i el consistori especifica que aquesta manipulació està associada al cultiu de marihuana. Per altra banda, el consistori ha convocat una Junta de Seguretat Local el 7 se setembre en què s'abordarà únicament aquest "drama inadmissible", tal com ho ha qualificat la mateixa alcaldessa de Figueres, Marta Felip, alhora que reclama ajut a la Generalitat, Mossos i Endesa perquè "no ho poden afrontar sols".

Des del consistori creuen que cal analitzar els tipus de pressió que es pot exercir contra aquells qui punxen la llum de forma il·legal i resoldre la situació de sobrecàrrega de la xarxa. Per a Felip és clau que tan els Mossos d'Esquadra, com Endesa s'impliquin en aquest problema, ja que considera que "no es pot sostenir més, ni afrontar sols" aquesta situació.

En el que va d'any, ja s'han fet fins a una desena de dispositius conjunts entre Guàrdia Urbana i tècnics d'Endesa per lluitar contra els fraus i regularitzar els comptadors punxats. De tota manera, també han detallat que molts d'ells tornen a connectar-se irregularment a la xarxa poques hores després.

Per això insten als Mossos d'Esquadra a fer més registres en aquells domicilis en què hi ha clares evidències de frau a causa d'un alt consum energètic, que Felip ho atribueix al "cultiu de marihuana" i subratlla que "s'ha d'atacar a l'arrel del problema amb tots els mecanismes possibles". Des del consistori, a més, lamenten que els jutges hagin denegat l'entrada de registre i escorcolls en molts dels casos denunciats.

L'alcaldessa ha apuntat que en la zona de Culubret "hi viu gent gran, veïns que paguen cada mes el rebut" però que han d'estar "pendents de quan els marxa o torna la llum". Segons Felip, el fet que la gent gran no tingui llum comporta riscos per la salut i també genera inseguretat al carrer, ja que l'enllumenat públic tampoc funciona.

De moment ja han enviat un informe detallat sobre totes les interrupcions en el servei a l'Agència Catalana de Consum i estudiaran conjuntament quines mesures pot prendre Indústria contra la companyia elèctrica per vulnerar el contracte de subministrament.

En paral·lel, el govern de la capital altempordanesa també ha anunciat que posarà un advocat a disposició dels veïns afectats pels talls i així realitzar de forma conjunta les reclamacions pertinents dels particulars a l'empresa subministradora.