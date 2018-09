Els empresaris de Roses repensen el futur del model turístic de la ciutat

Els empresaris de Roses es replantegen el model turístic futur de la ciutat i han organitzat unes jornades de debat per fer «un pas endavant important per a la millora de la qualitat turística al municipi». Així, impulsaran unes jornades de debat i reflexió que es duran a terme la propera tardor i que tenen per objectiu posar sobre la taula el model turístic que es vol per als propers anys a Roses; marcar un full de ruta per a la millora de la qualitat turística al municipi i trobar solucions a les problemàtiques que afecten el sector.

L'acord s'ha pres en la darrera junta que ha celebrat l'Estació Nàutica Roses-Cap de Creus i Roses comerç (les dues entitats representen més de 200 empresaris del municipi). El president de l'Estació Nàutica i de Roses Comerç, Miquel Gotanegra, ha assenyalat que cal fer una «reflexió profunda d'on estem i cap a on volem anar i ho hem de fer tots junts».

La reunió va comptar amb l'assistència el regidor de Turisme i Promoció Econòmica de Roses, Fèlix Llorens, qui va afirmar que «el sector privat i el sector públic hem de reflexionar per saber cap a on ha d'anar el turisme i acordar conjuntament les mesures per millorar la qualitat turística i que Roses continui essent competitiu en aquest àmbit». En les jornades es duran a terme cinc gran debats temàtics amb la idea de poder donar eines a empresaris i administració per als propers anys al voltant del desenvolupament turístic a Roses. Els debats giraran al voltant del posicionament turístic del municipi i els atractius amb què es compta, i sobre la mobilitat.

També s'analitzaran els diferents tipus d'allotjament i l'oci existent i s'abordaran questions com l'ocupació de la via pública i la venda ambulant, entre d'altres. Amb els resultats dels debats s'elaboran unes conclusions i després es presentaran públicament les accions que es proposen per dur a terme en els propers anys. Miquel Gotanegra ha explicat que la voluntat és obrir les jornades a les altres associacions de Roses perquè tots els empresaris del municipi s'hi puguin sumar.



Menys ocupació

Durant la reunió s'ha fet una valoració de la temporada turística al municipi i s'ha arribat a la conclusió que ha estat una temporada «diferent», segons ha assegurat Miquel Gotanegra. «Hi ha hagut alguns punts menys d'ocupació al juliol i també a l'agost i això s'ha traduït en menys consum en els serveis, en la restauració i en el comerç». Segons Gotanegra, la temporada 2017 «va ser molt bona i era complicat continuar creixent». De totes maneres, Gotanegra manté que cal fer valoracions «més qualitatives que quantitatives» de la temporada turística.