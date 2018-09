Figueres denunciarà Endesa pels talls de llum al barri del Culubret

L'Ajuntament de Figueres s'ha plantat contra els talls de llum que pateixen els veïns del Culubret pràcticament a diari i denunciaran la companyia Endesa a Indústria. Segons el consistori, des del 26 de juliol s'han registrat més de 40 interrupcions en el subministrament elèctric d'entre 90 i 120 minuts de durada. En alguns casos, s'han arribat a superar les 14 hores sense electricitat. Els veïns acumulen en el darrer mes més de 100 hores sense llum.

L'auditoria externa que el consistori va encarregar sobre l'estat de les línies elèctriques d'aquest sector ha certificat que el principal problema que provoca la sobrecàrrega de la xarxa elèctrica és el frau. La mateixa auditoria planteja a l'Ajuntament el soterrament de «la totalitat de les línies elèctriques» que creuen el barri per dificultar que els veïns punxin la llum.

Durant aquest any s'han realitzat una desena de dispositius conjunts amb tècnics de la companyia i la Guàrdia Urbana de Figueres contra aquest frau per regularitzar els comptadors punxats però «sovint en poques hores tornen a connectar-se irregularment a la xarxa», diu l'Ajuntament.

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, ha reclamat la col·laboració urgent de tots els organismes implicats per resoldre aquesta situació, que ha qualificat de «drama inadmissible».

«Endesa, Mossos i Generalitat han de reaccionar davant d'aquesta situació que no podem sostenir més ni afrontar sols», diu. Felip explica que l'Ajuntament es troba sol davant «un problema gravíssim» que afecta «gent gran, veïns que paguen cada mes el rebut».

L'alcaldessa atribueix l'alt consum energètic al frau associat al cultiu de marihuana i insisteix que s'ha «d'atacar l'arrel del problema amb tots els mecanismes possibles». Així, insten els Mossos d'Esquadra a sol·licitar l'entrada i escorcollar els domicilis amb clares evidències de frau elèctric, unes entrades que l'Ajuntament subratlla que s'han denegat en nombroses ocasions pel jutjat.

Però des d'Endesa s'insisteix que el frau elèctric és conseqüència de la pobresa i la marginalitat i fonts de l'elèctrica recalquen que no és competència de la companyia resoldre aquest problema.



El geriàtric, sense llum

Mentre al centre de la ciutat se celebrava el Festival Acústica, veïns del barri del Culubret es quedaven a les fosques. Segons Endesa, des del divendres 31 d'agost fins ahir al migdia es van produir 10 talls de llum. Entre els 240 abonats afectats hi havia la residència geriàtrica Els Arcs, que va estar set hores sense llum el dissabte. Però divendres i diumenge també van patir interrupcions.

Fonts del centre han explicat a Diari de Girona que durant els talls no podien pujar i baixar els llits, ni utilitzar la cuina i havien d'atendre els avis a les fosques. A més, havien de moure els residents però no podien carregar les grues sense electricitat. I és que segons explica la mateixa font, el generador propi només garanteix el funcionament dels mecanismes d'urgència com els timbres dels llits i els llums d'emergència.

Les interrupcions s'han intensificat al Culubret des que el dimecres 22 d'agost es va incendiar un transformador del barri per sobrecàrrega. La companyia va substituir l'aparell per un de nou, però aquella mateixa nit es va produir un segon tall.



Reunió d'urgència

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, ha convocat d'urgència la Junta Local de Seguretat aquest divendres 7 de setembre per tractar exclusivament la problemàtica dels talls de llum al Culubret. A més, Felip també ha sol·licitat una reunió urgent amb la Directora General d'Endesa a Catalunya per reclamar una solució immediata que passi per més inversió en les instal·lacions i evitar el frau elèctric.

Ahir al matí es va realitzar una reunió entre els inspectors de l'Agència Catalana de Consum i regidors del govern, la Guàrdia Urbana, serveis jurídics de l'Ajuntament i l'advocat dels veïns afectats facilitat per l'Ajuntament per informar dels últims incidents. Posteriorment es va organitzar una trobada amb els veïns afectats al mateix barri i també amb la direcció de la residència Els Arcs. Divendres, l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana ja havien mantingut una trobada amb els veïns afectats.

L'Ajuntament insta tots els veïns a presentar reclamacions a la companyia. Consum, amb tota la informació recopilada estudiarà les sancions que es poden interposar a la companyia Endesa.