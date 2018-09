«Marxarem del barri perquè així no es pot viure»

Els veïns estan «farts» dels talls continus, diu un dels veïns afectats que vol mantenir l´anonimat. «Ens plantegem marxar del barri perquè així no es pot viure. Ja no són només els talls de llum sinó els carrers bruts i la inseguretat», diu. A més, explica que molts repartidors a domicili no volen entrar al barri i s´han de desplaçar fins la glorieta d´entrada al Culubret per recollir una pizza, diu a tall d´exemple.

«No hi ha mà dura de l´Ajuntament», critica i lamenta que la degració del Culubret sigui la primera imatge que veuen els visitants quan baixen de l´estació de l´AVE, just al costat