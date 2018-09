El PP de Figueres critica la politització del pregó de la Mostra del Vi de l'Empordà

El PP de Figueres no assistirà al pregó de la 34a Mostra del Vi de l'Empordà que se celebrarà aquest divendres 7 de setembre. El pregoner és el periodista i escriptor Jaïr Domínguez i, segons els populars, "no és la persona més adient per fer-lo".

Els populars consideren que Dominguez "no està vinculada ni al món de la restauració ni a res que faci referència al vi". De fet, el principal motiu pel qual faran boicot a l'acte inaugural de la 34a edició de la Mostra del Vi són les seves "declaracions sempre del tot polèmiques i innecessàries referides a posar una diana i disparar contra el Rei, a què morissin els jugadors de la Selecció Espanyola de Futbol o a què la República no es construeix amb llacets i manifestos sinó amb sang i foc".

El periodista va simular durant l'emissió del programa de TV3 "Bestiari Il·lustrat" que disparava contra una caricatura de Joan Carles I el 2012. Tant ell com la conductora van haver de declarar als jutjats per presumptes injúries contra la corona però finalment l'Audiència Nacional va arxivar la causa.

La portaveu del partit a l'Ajuntament de Figueres, Maria Àngels Olmedo, considera que s'hauria d'haver optat per un pregoner que "no polititzin les declaracions i els actes".