Creu Roja ha hissat la bandera groga aquest migdia a la platja de la Musclera a Sant Martí d'Empúries perquè s'ha albirat una rajada.





canvia el color de la bandera a groga a la Platja de la Musclera a Sant Martí d'Empúries per presència d'una rajada.

Precaució.



(Foto arxiu de Xavier a Roses). pic.twitter.com/lOBLfwLgjH — Protecció civil (@emergenciescat) 4 de septiembre de 2018

Aquest tipus de rajades són d'una espècie comuna que es troba al Mediterrani i no és pas tan gran com les que es poden trobar a altres latituds.Els animals no representen cap tipus de perill greu per als banyistes, l'única qüestió a tenir en compte és que, si es trepitgen els seus agullons, l'efecte que produeix és molt dolorós, similar a la fiblada que representa ser picat per una medusa.Aquest estiu s'han albirat rajades a diverses platges de la Costa Brava i, inclús, s'ha prohibit el bany en alguna ocasió.