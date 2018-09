Alerta per un nou albirament de rajades a la platja de Sant Martí d'Empúries

Tornen les rajades a les platges de l'Alt Empordà. Ahir Protecció Civil va alertar de la presència d'exemplars a la platja de Sant Martí d'Empúries, a la zona de les Muscleres. Davant la presència de l'animal, Creu Roja va hissar la bandera groga ahir al migdia i els banyistes havien de vigilar si volien entrar a l'aigua. Es tractava d'un sol exemplar però Protecció Civil va demanar precaució als banyistes. No és la primera vegada que que s'albiren aquest tipus d'animals a les platges de la Costa Brava.

A principis d'agost Protecció Civil ja va emetre una alerta demanant precaució per la presència de mantes a les platges des de Portbou fins a Empuriabrava. També se'n van veure a Empúries.

De fet, no suposen un gran perill per als banyistes, però es recomana no manipular-les. I és que si es veuen amenaçades poden produir una picada molt dolorosa, una sensació similar a la d'una medusa. L'albirament d'aquests peixos ha sigut recurrent durant l'estiu i fins i tot en alguns casos s'ha hagut de tancar les platges. La problemàtica no és només trepitjar-los sense voler, sinó intentar tocar-los, perquè poden percebre la presència humana com una amenaça. La seva presència era molt poc habitual a les platges de la Costa Brava fins fa tres anys i és habitual que despertin curiositat.