El PP reclama més presència policial al barri del Culubret

El grup municipal del PP a Figueres ha carregat durament contra el govern municipal per les constants interrupcions en el subministrament elèctric al Culubret. La portaveu, Maria Àngels Olmedo, reclama «més pressió» de l'administració sobre el barri.

Per a Olmedo, la presència policial ha de ser «contínua i permanent» per acabar amb el frau elèctric que ocasiona la sobrecàrrega de la xarxa elèctrica i els talls de llum. «La policia de barri hi ha de ser i s'ha de buscar la manera d'incrementar els efectius», insisteix.

A més, critica durament també la companyia Endesa i insisteix que no hi ha hagut constància dels dispositius.

Divendres s'ha convocat una Junta Local de Seguretat extraordinària per tractar només la problemàtica del Culubret.



Boicot al pregó

Els populars també han criticat el pregó de la 34a Mostra del Vi de l'Empordà que se celebrarà aquest divendres 7 de setembre. El pregoner és el periodista Jaïr Dominguez i, segons el PP, «no és la persona adient per fer-lo». Consideren que «no està vinculat ni al món del vi ni la restauració» i no hi assistiran.

De fet, el principal motiu pel qual s'absentaran de l'acte són les «declaracions polèmiques» del periodista sobre el Rei. L'Audiència Nacional va arxivar la causa d'injúries a la corona oberta arran d'unes declaracions del periodista a la televisió.